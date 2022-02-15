Депутат Тайсаев оценил решение Госдумы признать независимость ЛНР и ДНР

Итак, свершилось. Депутаты Государственной думы России проголосовали за направление Владимиру Путину обращения о признании независимости донбасских республик. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отозвался об этом во многом историческом событии следующими словами:

«Киев не соблюдает минские договоренности. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств».

Ждали ли этого события в России и Донбассе? Безусловно, ждали. А о том, что принесет республикам окончательное решение президента России, ФАН поговорил с депутатом Государственной думы РФ Казбеком Тайсаевым.

«Республики давно уже мечтали о том, чтобы получить независимость и начать спокойно жить на своей родной земле. Аналогия? Южная Осетия и Абхазия… Там точно так же шла война, там точно так же погибали люди, и, как только Россия приняла решение о признании, смерти прекратились. В Донбассе каждый день гибнут люди. Я бываю там очень часто, и мне до сегодняшнего дня было стыдно смотреть дончанам в глаза… Они спрашивали: «Ну когда? Когда??? Когда мы сможем нормально жить?». Решение о признании, конечно, будет принимать президент Российской Федерации, и мы все надеемся на него», — заключил народный избранник.

Таким образом, история противостояния Киева с Донецком и Луганском, тянущаяся уже восьмой год, выходит на совершенно иные уровни. Потому что на Банковой забыли о том, что каждое следующее предложение Путина — хуже для адресата, нежели предыдущее. Но тут, как говорится, «ты сам себе враг, Буратино!».