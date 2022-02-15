Владимир Путин заявил об увеличении объемов торговли между Россией и Германией

Москва, 15 февраля. Торговля между Россией и Германией в 2021 году выросла на 36% и достигла 57 млрд долларов. Такое заявление сделал Владимир Путин после пресс-конференции, посвященной итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает РИА Новости.

Президент РФ отметил, что Германия является давним партнером страны, и связи между государствами все время укрепляются.

«Германия занимает второе после КНР место среди внешнеторговых партнеров России. Несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и волатильностью на глобальных рынках, по итогам 2021 года взаимная торговля выросла на 36% и достигла почти 57 миллиардов долларов», — сказал Владимир Путин.

Инвестиции ФРГ в экономику РФ составляют более 21 млрд долларов. Российские вложения в экономику Германии составляют 10 млрд долларов. В России работают более 4 тысяч компаний, созданных при немецком финансовом участии.

Редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский считает, что Германия не станет участвовать в политических играх США. Не в ее интересах быть марионеткой.