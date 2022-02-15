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Госдума одобрила проект о бесплатном пребывании в больнице детей-инвалидов с родителями

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 18:37
Общество
Госдума одобрила проект о бесплатном пребывании в больнице детей-инвалидов с родителями
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Рудаков

Москва, 15 февраля. Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания в первом чтении приняли законопроект о бесплатном содержании в больнице детей-инвалидов с родителями.

Сейчас только родители детей-инвалидов в возрасте до четырех лет могут находиться в стационаре на бесплатной основе, если ребенка госпитализировали. Новые законопроект предполагает признание статуса ребенка-инвалида достаточным, чтобы мать или отец могли бесплатно находиться с ним в больнице.

Изменения планируют внести в закон об охране здоровья граждан. При вступлении новых правил в силу один из родителей, член семьи или законный представитель ребенка получит право на совместную госпитализацию. В больнице ему должны будут предоставить бесплатное спальное место и питание.

Оказание плановой медицинской помощи в настоящее время приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако больницы продолжают принимать детей, заявили в Минздраве России.

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