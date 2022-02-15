Клинцевич: избранный премьер-министром Ливии Фатхи Башага сможет наладить ситуацию в стране

Политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич уверен, что бывший министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, избранный парламентом на пост ливийского премьера, сумеет наладить ситуацию в стране и обеспечить проведение всеобщих выборов.

На прошлой неделе Палата представителей большинством голосов утвердила экс-главу МВД в качестве руководителя нового кабмина, который предстоит сформировать. Решение приняли, поскольку срок полномочий Правительства национального единства (ПНЕ) и премьера Абд аль-Хамида Дабибы истек 24 декабря 2021 года, когда не состоялись выборы. Переходная власть более нелегитимна.

«Думаю, что Башага справится с возложенными обязанностями, ведь у него достаточно сильные влияние и возможности. Но тут, к сожалению, мы должны учитывать некий внешнеполитический аспект, связанный с американской спецификой. Если США увидят, что в Ливии будет влияние, тогда начнется серьезное противостояние», — сказал эксперт.

По его мнению, у североафриканской страны достаточно много нерешенных проблем, включая и несостоявшиеся выборы, поэтому найдутся те, кто попытается расшатать ситуацию и продвинуть собственные интересы. Например, ООН не поддержала назначение бывшего главы МВД ПНС и настояла на сохранении у власти Абд аль-Хамида Дабибы, чем проигнорировала выбор парламентариев и местных жителей.

Однако теперь у Фатхи Башаги, как законно избранного премьера, есть шансы сплотить ливийцев и преодолеть переходный период. Решение Палаты представителей продвинуть на руководящий пост опытного политика стабилизирует ситуацию в стране, особенно после утраты легитимности ПНЕ во главе с Дабибой.

«Касаемо конкретно Башаги, как человека сильного, волевого, с влиянием и возможностями, то я думаю, что все будет хорошо. Он удержится у власти и сумеет провести все, что нужно, включая выборы. Мне кажется, это не самый худший вариант», — завершил Франц Клинцевич.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прогнозировал избрание экс-министра внутренних дел триполитанского ПНС новым премьером. По его словам, Фатхи Башага мужественный и упорный в достижении целей.