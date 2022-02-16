Священник на лыжах из Верхотурья стал звездой TikTok

Екатеринбург, 16 февраля. Батюшка из Верхотурья Свердловской области прокатился по городу на лыжах и стал звездой TikTok. Настоятель Верхотурского Свято-Троицкого собора иерей Владимир Иванов с помощью личного примера призывает горожан к здоровому образу жизни и занятиям спортом, передает сайт «ОТВ — Екатеринбург». Раньше отец Владимир жил в Екатеринбурге и профессионально занимался биатлоном. Во время тренировок часто проезжал мимо храма. Потом стал заходить туда и постепенно пришел к вере.

Как говорит отец Владимир, длинное облачение ему совсем не мешает. Подрясник — одежда повседневная и кататься в ней на лыжах не грех. И время экономит. На это его надоумил коллега из Краснотурьинска. Там священник Петр Манжетов в подряснике ездил в храм через весь город на моноколесе, чтобы не стоять в пробках.

Прихожане поддерживают увлечение своего настоятеля и предлагают устроить совместны забег. Хотя батюшка вовсе не собирается становиться звездой интернета, видео в TikTok со священником-лыжником набрало уже полмиллиона просмотров.