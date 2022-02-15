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Комментатор Черданцев сравнил популярность футбола и фигурного катания

Олимпийские игры 2022
Комментатор Черданцев сравнил популярность футбола и фигурного катания
wikipedia.org  /  Анна Мейер / CC BY-SA 3.0

Москва, 15 февраля. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил уровень популярности футбола и фигурного катания.

Георгий Черданцев признался, что не разбирается в тонкостях фигурного катания и считает его слишком сложным видом спорта. Об этом комментатор «Матч ТВ» написал в Telegram-канале, наблюдая за соревнованиями одиночниц в рамках ОИ-2022. Черданцев подчеркнул, что из-за своей сложности фигурное катание всегда будет уступать футболу в популярности.

«Вообще ничего не понять, если не специалист. Зеленый квадрат, желтый. Почему? Тысячные балла, то снимают, то начисляют. За что? Глядя на это, лишний раз отпадают вопросы, почему футбол самый популярный вид спорта. Потому что самый понятный», — отметил Черданцев.

Ранее оказавшаяся в центре допингового скандала фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на ОИ-2022. Второе место занимает ее соотечественница Анна Щербакова.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Комментатор Черданцев сравнил популярность футбола и фигурного катания
футбол спорт фигурное катание популярность черданцев
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