Германия нашла способ обезопасить себя от пустых хранилищ газа следующей зимой

Берлин, 15 февраля. ФРГ опасается повторения нынешней ситуации с нехваткой энергоресурсов на рынке и скачками цен на них, поэтому решила принять меры, сообщает портал «Нефть капитал» со ссылкой на Bloomberg.

Министерство экономики Германии планирует отправить в парламент для рассмотрения пакет мер, предусматривающих обязательства энергокомпаний по обеспечению в ПХГ запасов гага, достаточных для удовлетворения всех потребностей страны во время отопительного сезона. Данный вопрос будет рассматриваться парламентом во время весенней сессии.

ФРГ намеревается возложить эти обязанности на «Газпром», Uniper и RWE.

Министерство экономики Германии контролирует запасы газа в хранилищах. Сотрудники ведомства заявили, что при возникновении проблем будут приняты меры для обеспечения своевременных поставок газа в достаточном количестве.

Экономист Вадим Понкратов уверен, что спрос на российский газ в Германии будет только расти.