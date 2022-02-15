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Германия нашла способ обезопасить себя от пустых хранилищ газа следующей зимой

Экономика
Германия нашла способ обезопасить себя от пустых хранилищ газа следующей зимой
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 15 февраля. ФРГ опасается повторения нынешней ситуации с нехваткой энергоресурсов на рынке и скачками цен на них, поэтому решила принять меры, сообщает портал «Нефть капитал» со ссылкой на Bloomberg.

Министерство экономики Германии планирует отправить в парламент для рассмотрения пакет мер, предусматривающих обязательства энергокомпаний по обеспечению в ПХГ запасов гага, достаточных для удовлетворения всех потребностей страны во время отопительного сезона. Данный вопрос будет рассматриваться парламентом во время весенней сессии.

ФРГ намеревается возложить эти обязанности на «Газпром», Uniper и RWE.

Министерство экономики Германии контролирует запасы газа в хранилищах. Сотрудники ведомства заявили, что при возникновении проблем будут приняты меры для обеспечения своевременных поставок газа в достаточном количестве.

Экономист Вадим Понкратов уверен, что спрос на российский газ в Германии будет только расти.

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Все новости / Экономика / Германия нашла способ обезопасить себя от пустых хранилищ газа следующей зимой
фрг германия газ
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