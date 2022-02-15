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Немецкий депутат Бауманн признал историческую принадлежность Крыма России

Политика
Немецкий депутат Бауманн признал историческую принадлежность Крыма России
Федеральное агентство новостей  /  Александр Талызин

Берлин, 15 февраля. Крым с исторической точки зрения принадлежит РФ, уверен депутат немецкого бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Бауманн.

Недавно лидер политического объединения Тино Крупалла называл воссоединение России и полуострова «фактом, к которому надо привыкнуть». Он также напоминал, что жители региона выразили свою волю при помощи референдума. Бауманн подтвердил мысль однопартийца во время пресс-конференции.

«Исторически Украина принадлежит России... Не Украина, а Крым, прошу прощения», — подчеркнул депутат бундестага.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выразил надежду на признание Крыма Германией. Он не исключил, что соответствующее заявление может прозвучать после встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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