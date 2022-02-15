Глава МИД Британии Трасс пожаловалась на выдуманные «оскорбления» со стороны Лаврова

Лондон, 15 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые она сочла «оскорблениями».

На прошлой неделе Трасс побывала в Москве с официальным визитом, где провела встречу с главой МИД РФ. По результатам переговоров Лавров назвал общение «разговором немого с глухим». Неизвестно, что конкретно расстроило Трасс, но она пожаловалась на выдуманные «оскорбления» из уст российского коллеги.

«Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем», — высказалась она в интервью британскому каналу ITV.

Ранее Лавров подчеркнул, что истерика Запада вокруг России и Украины является «информационным терроризмом». Соответствующим заявлением он поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.