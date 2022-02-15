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Глава МИД Британии Трасс пожаловалась на выдуманные «оскорбления» со стороны Лаврова

Политика
Глава МИД Британии Трасс пожаловалась на выдуманные «оскорбления» со стороны Лаврова
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.COM

Лондон, 15 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые она сочла «оскорблениями».

На прошлой неделе Трасс побывала в Москве с официальным визитом, где провела встречу с главой МИД РФ. По результатам переговоров Лавров назвал общение «разговором немого с глухим». Неизвестно, что конкретно расстроило Трасс, но она пожаловалась на выдуманные «оскорбления» из уст российского коллеги.

«Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем», — высказалась она в интервью британскому каналу ITV.

Ранее Лавров подчеркнул, что истерика Запада вокруг России и Украины является «информационным терроризмом». Соответствующим заявлением он поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

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великобритания лавров лиз трасс
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