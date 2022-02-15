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Давние подруги Ксения Бородина и Катя Жужа станцевали страстный танец на вечеринке

Шоу-бизнес
Давние подруги Ксения Бородина и Катя Жужа станцевали страстный танец на вечеринке
instagram.com  /  @borodylia

, 15 февраля. Звезда «Дома-2» Ксения Бородина недавно помирилась со своей старой подругой, экс-участницей скандального проекта на ТНТ Катей Жужой. Звездные девушки после ссоры начали чаще проводить время вместе и посетили одну из столичных вечеринок.

Бородина вместе с Жужей посетили ночную вечеринку в российской столице. Давние подружки посетили мероприятие вместе с дочерью Верой Глаголевой Анастасией Шубской, организатором звездных свадеб, моделью Анной Городжая. Знаменитость опубликовала видео в Stories на своей странице в соцсети Instagram, где на кадрах вместе с Жужей кружат в страстном танце.

Конфликт между Жужей и Бородиной произошел из-за недопонимания. По словам экс-звезды «Дома-2», телеведущая обиделась на нее за то, что подруга не поинтересовалась о здоровье ее заболевшей дочери.

Давние подруги Ксения Бородина и Катя Жужа станцевали страстный танец на вечеринке
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новый союз бывшего супруга Курбана Омарова с Анастасией Кудряшовой, женой футболиста Федора Кержакова. Многие пользователи Сети были шокированы известием о том, что Омаров начал встречаться с Кудряшовой, несмотря на то что она до сих пор состоит в браке с защитником сборной России. Бородина заявила в своем аккаунте в Instagram рассказала, что ей все равно на жен футболистов и их мужей. Она отметила, что давно живет своей жизнью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Давние подруги Ксения Бородина и Катя Жужа станцевали страстный танец на вечеринке
билан бородина жужа
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