Давние подруги Ксения Бородина и Катя Жужа станцевали страстный танец на вечеринке

, 15 февраля. Звезда «Дома-2» Ксения Бородина недавно помирилась со своей старой подругой, экс-участницей скандального проекта на ТНТ Катей Жужой. Звездные девушки после ссоры начали чаще проводить время вместе и посетили одну из столичных вечеринок.

Бородина вместе с Жужей посетили ночную вечеринку в российской столице. Давние подружки посетили мероприятие вместе с дочерью Верой Глаголевой Анастасией Шубской, организатором звездных свадеб, моделью Анной Городжая. Знаменитость опубликовала видео в Stories на своей странице в соцсети Instagram, где на кадрах вместе с Жужей кружат в страстном танце.

Конфликт между Жужей и Бородиной произошел из-за недопонимания. По словам экс-звезды «Дома-2», телеведущая обиделась на нее за то, что подруга не поинтересовалась о здоровье ее заболевшей дочери.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новый союз бывшего супруга Курбана Омарова с Анастасией Кудряшовой, женой футболиста Федора Кержакова. Многие пользователи Сети были шокированы известием о том, что Омаров начал встречаться с Кудряшовой, несмотря на то что она до сих пор состоит в браке с защитником сборной России. Бородина заявила в своем аккаунте в Instagram рассказала, что ей все равно на жен футболистов и их мужей. Она отметила, что давно живет своей жизнью.