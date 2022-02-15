Шойгу проинспектировал учение ВМФ РФ в Средиземном море

Москва, 15 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал учения Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря.

По данным оборонного ведомства, группа кораблей провела учения по ликвидации корабельных группировок условного противника.

Ранее в министерстве также сообщали об отправке самолетов дальней авиации в Сирию. Вооруженные авиационным комплексом «Кинжал» Ту-22М3 и МиГ-31К прибыли на авиабазу Хмеймим. Как ожидается, они будут задействованы в тренировочных мероприятиях.