Пекин, 15 февраля. Россия смогла вынудить США отказаться от военной помощи Украине посредством отправки подлодок к американским границам, заявили аналитики из Китая.

Американское руководство анонсировало переброску 8500 военных ВС США в Восточную Европу, где могла была быть осуществлена провокация, на что в Москве не могли не отреагировать, приводят «Народные Новости» перевод статьи обозревателей издания Sohu. Они отметили, что в ответ на это РФ направила несколько субмарин к границам Соединенных Штатов, обнаружить которые американским военнослужащим так и не удалось.

После того как информация об этом появилась в СМИ, американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует отправлять войска на Украину, а 8500 бойцов в Восточной Европе должны были лишь осуществить усиление безопасности одного из флангов НАТО. По мнению экспертов из Китая, именно подлодки ВМФ РФ заставили США «откреститься от Украины».

Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что российские военные могли пустить на дно американскую субмарину типа Virginia у острова Уруп при определенных условиях.