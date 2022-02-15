Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 18:43
18:42
Экономика
Владимир Путин заявил об увеличении объемов торговли между Россией и Германией
18:40
Происшествия
Военнослужащего оштрафовали на 1,3 млн рублей за дачу взятки сотрудникам ФСБ на Урале
18:40
Армия
Шойгу проинспектировал объекты инфраструктуры российской авиабазы Хмеймим в Сирии
18:38
Армия
Шойгу поручил продолжить развитие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Тартусе
18:37
Общество
Песков пропустил открытие Олимпиады в Пекине из-за заражения «Омикроном»
18:37
Общество
Госдума одобрила проект о бесплатном пребывании в больнице детей-инвалидов с родителями
18:37
Общество
Судье в отставке, уличенному в Самаре в пьяной езде, не удалось уйти от наказания
18:37
Весь мир
Клинцевич: избранный премьер-министром Ливии Фатхи Башага сможет наладить ситуацию в стране
18:37
Происшествия
Психбольную женщину задержали в Махачкале за попытку украсть ребенка
18:35
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего по прохожим с балкона мужчину
Все новости

Sohu: российские подлодки заставили США «откреститься от Украины»

Армия
Sohu: российские подлодки заставили США «откреститься от Украины»
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России / CC BY-SA 4.0

Пекин, 15 февраля. Россия смогла вынудить США отказаться от военной помощи Украине посредством отправки подлодок к американским границам, заявили аналитики из Китая.

Американское руководство анонсировало переброску 8500 военных ВС США в Восточную Европу, где могла была быть осуществлена провокация, на что в Москве не могли не отреагировать, приводят «Народные Новости» перевод статьи обозревателей издания Sohu. Они отметили, что в ответ на это РФ направила несколько субмарин к границам Соединенных Штатов, обнаружить которые американским военнослужащим так и не удалось.

После того как информация об этом появилась в СМИ, американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует отправлять войска на Украину, а 8500 бойцов в Восточной Европе должны были лишь осуществить усиление безопасности одного из флангов НАТО. По мнению экспертов из Китая, именно подлодки ВМФ РФ заставили США «откреститься от Украины».

Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что российские военные могли пустить на дно американскую субмарину типа Virginia у острова Уруп при определенных условиях.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Sohu: российские подлодки заставили США «откреститься от Украины»
украина россия сша подлодки sohu
Комментировать