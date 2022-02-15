Тарасова назвала прекрасными выступления россиянок в короткой программе на ОИ-2022

Пекин, 15 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что ее привели в восторг прокаты российских фигуристок в короткой программе личного турнира на пекинских Играх-2022.

Специалист подчеркнула, что все фигуристки выступили прекрасно, а Камила Валиева справилась с давлением на фоне скандала с сомнительной допинг-пробой.

«Камила справилась! Все наши девочки молодцы. Стараются! У нас после короткой программы первое, второе и четвертое места. Что тут говорить, это просто прекрасно!» — передает РИА Новости слова Тарасовой.

Валиева лидирует после короткой программы на ОИ в Пекине, за свое выступление 15-летняя россиянка получила 82,16 балла. На два балла от лидера отстает действующая чемпионка мира Анна Щербакова — 80,20. Россиянка Александра Трусова не попала в тройку лучших.

Зрители на трибунах встречали овациями Валиеву и стоя аплодировали по окончании ее выступления. Российская спортсменка расплакалась после своего проката.

Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 17 февраля.