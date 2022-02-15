Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 18:43
18:42
Экономика
Владимир Путин заявил об увеличении объемов торговли между Россией и Германией
18:40
Происшествия
Военнослужащего оштрафовали на 1,3 млн рублей за дачу взятки сотрудникам ФСБ на Урале
18:40
Армия
Шойгу проинспектировал объекты инфраструктуры российской авиабазы Хмеймим в Сирии
18:38
Армия
Шойгу поручил продолжить развитие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Тартусе
18:37
Общество
Песков пропустил открытие Олимпиады в Пекине из-за заражения «Омикроном»
18:37
Общество
Госдума одобрила проект о бесплатном пребывании в больнице детей-инвалидов с родителями
18:37
Общество
Судье в отставке, уличенному в Самаре в пьяной езде, не удалось уйти от наказания
18:37
Весь мир
Клинцевич: избранный премьер-министром Ливии Фатхи Башага сможет наладить ситуацию в стране
18:37
Происшествия
Психбольную женщину задержали в Махачкале за попытку украсть ребенка
18:35
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего по прохожим с балкона мужчину
Все новости

Тарасова назвала прекрасными выступления россиянок в короткой программе на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Тарасова назвала прекрасными выступления россиянок в короткой программе на ОИ-2022
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Пекин, 15 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что ее привели в восторг прокаты российских фигуристок в короткой программе личного турнира на пекинских Играх-2022.

Специалист подчеркнула, что все фигуристки выступили прекрасно, а Камила Валиева справилась с давлением на фоне скандала с сомнительной допинг-пробой.

«Камила справилась! Все наши девочки молодцы. Стараются! У нас после короткой программы первое, второе и четвертое места. Что тут говорить, это просто прекрасно!» — передает РИА Новости слова Тарасовой.

Валиева лидирует после короткой программы на ОИ в Пекине, за свое выступление 15-летняя россиянка получила 82,16 балла. На два балла от лидера отстает действующая чемпионка мира Анна Щербакова — 80,20. Россиянка Александра Трусова не попала в тройку лучших.

Зрители на трибунах встречали овациями Валиеву и стоя аплодировали по окончании ее выступления. Российская спортсменка расплакалась после своего проката.

Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 17 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Тарасова назвала прекрасными выступления россиянок в короткой программе на ОИ-2022
фигурное катание ои-2022 Камила Валиева
Комментировать