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Путин: отсрочка по вступлению Украины в НАТО не меняет ситуации

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 18:13
Политика
Путин: отсрочка по вступлению Украины в НАТО не меняет ситуации
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 февраля. Если НАТО отсрочит присоединение Украины к военному блоку, это ничего не изменит. С таким заявление вступил президент России Владимир Путин.

Глава государства высказался после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве. Стороны большую часть времени обсуждали вопросы безопасности.

Отсрочка членства Украины в Североатлантическом альянсе в корне не изменит ситуации. Москва хочет разобраться с этим вопросом сейчас, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее президент России сообщал, что не наблюдается никаких подвижек со стороны Украины по реализации Минских соглашений. Также Киев отказывается выполнять более поздние договоренности, отмечал глава государства.

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украина путин нато
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