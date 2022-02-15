Общественник Петров призвал разрешить мужчинам забирать свою фамилию при разводе

Москва, 15 февраля. Мужчинам после развода следует разрешить забирать свою фамилию у бывших жен, заявил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Политик считает, что некоторым представителям сильного пола неприятно, когда бывшая супруга продолжает использовать их фамилию. Однако повлиять на это мужчина никак не может.

«Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», — подчеркнул Петров в беседе с изданием «Абзац».

По словам политика, он уже обратился с соответствующим заявлением в Минюст России. Все необходимые изменения Петров предложил внести в Семейный Кодекс.

Адвокат Андрей Некрасов ранее предупредил о риске потери ипотечного жилья при разводе. Владельцы таких квартир часто даже не подозревают, что могут потерять ее в случае развода.