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Канцлер Германии Шольц: расширение НАТО не планируется

Политика
Канцлер Германии Шольц: расширение НАТО не планируется
ПолитРоссия  /  wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

Берлин, 15 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что расширение Североатлантического альянса не планируется и не обсуждается.

На совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным немецкий политик заявил, что вопроса о расширении НАТО нет на повестке дня и все это знают.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова обсуждать определенные моменты в ответах НАТО и США по предложениям по гарантиям безопасности. По словам Путина, речь идет о договоре РСМД и военной транспарентности.

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