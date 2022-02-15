Канцлер Германии Шольц: расширение НАТО не планируется

Берлин, 15 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что расширение Североатлантического альянса не планируется и не обсуждается.

На совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным немецкий политик заявил, что вопроса о расширении НАТО нет на повестке дня и все это знают.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова обсуждать определенные моменты в ответах НАТО и США по предложениям по гарантиям безопасности. По словам Путина, речь идет о договоре РСМД и военной транспарентности.