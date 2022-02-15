Валиева лидирует в личном турнире на ОИ по итогам короткой программы

Пекин, 15 февраля. Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова 15 февраля выступили в короткой программе личного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Лидерство по итогам прокатов захватила Валиева.

Вторую строчку занимает Щербакова. Замыкает тройку лидеров фигуристка из Японии Каори Сакамото. Соотечественница Валиевой и Щербаковой Трусова идет четвертой. Выступления фигуристок в произвольной программе состоятся 17 февраля.

Прокат Валиевой в рамках короткой программы в одиночном катании не обошелся без ошибок: фигуристка едва не упала с тройного акселя, но все же смогла удержаться на ногах.

Выступление россиянки при этом оказалось весьма насыщенным эмоциями. Валиева, завершая программу, не смогла справиться с нахлынувшими на нее чувствами и расплакалась. Вполне возможно, что на ее эмоциональное состояние повлиял допинг-скандал. Валиева ранее рассказала, кто ее поддерживал во время допинг-скандала на ОИ-2022.