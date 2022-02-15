Сборная России идет на девятом месте в зачете ОИ-2022 в Пекине

Пекин, 15 февраля. Сборная России идет на девятой строчке в неофициальном медальном зачете пекинских Игр-2022 по результатам соревнований, состоявшихся 15 февраля.

В копилке национальной команды России 20 медалей: четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых. Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии (12-7-7).

Напомним, ранее во вторник биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в эстафете, а конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебро в командной гонке. В полуфинале сборная России по конькобежному спорту установила олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 36,62 секунды.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.