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Сборная России идет на девятом месте в зачете ОИ-2022 в Пекине

Олимпийские игры 2022
Сборная России идет на девятом месте в зачете ОИ-2022 в Пекине
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 15 февраля. Сборная России идет на девятой строчке в неофициальном медальном зачете пекинских Игр-2022 по результатам соревнований, состоявшихся 15 февраля.

В копилке национальной команды России 20 медалей: четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых. Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии (12-7-7).

Напомним, ранее во вторник биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в эстафете, а конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебро в командной гонке. В полуфинале сборная России по конькобежному спорту установила олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 36,62 секунды.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная России идет на девятом месте в зачете ОИ-2022 в Пекине
спорт олимпиада ои-2022
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