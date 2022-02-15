Николай Расторгуев признался, что не слушает песни «Любэ»

Москва, 15 февраля. Музыкант Николай Расторгуев отмечает свой 65-летний юбилей. Лидер «Любэ» поделился своими творческими планами, а также признался в том, что не слушает песни своего коллектива.

Солист «Любэ» рассказал, что давно думает над идеей создать сборник лирических композиций группы, в которой бы не было традиционных хитов – «Комбат», «Атас», «Опера», «Не валяй дурака, Америка», «Давай за». Музыкант рассказал, что намерен выпустить песни на двойном виниле. Об этом Ратсоргуев рассказал во время встречи в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Я выбрал то, что мне близко, – к лирике отношусь трепетно, и хотел издать такую компиляцию. Наверное, пришло время. С возрастом мы становимся сентиментальнее. Когда-то надо начинать», — отметил артист.

Расторгуев также признался, что не смотрит свои концерты и редко слушает песни группы. Он объяснил это тем, что непривычно видеть себя со стороны и часто неприятно наблюдать за своими действиями на сцене. Артист признался, что часто испытывает от этого испанский стыд.

Ранее телеведущая и актриса Татьяна Лазарева негативно высказалась о современной музыке. По ее мнению, современная музыка нуждается в новых зажигательных хитах. В связи с их отсутствием люди до сих пор танцуют под песни группы «Дискотека Авария», Леонида Агутина, Валерия Меладзе и Сергея Шнурова и группы «Любэ».