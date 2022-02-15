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Путин обсудил с Шольцем ситуацию с каналами RT и Deutsche Welle в России и Германии

Политика
Путин обсудил с Шольцем ситуацию с каналами RT и Deutsche Welle в России и Германии
Global Look Press  /  Paul Zinken/dpa

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин поднял вопрос о трансляции канала RT DE в Германии на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин встретился с Шольцем в Кремле. После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию. Как рассказал Путин, Москва и Берлин будут думать, как разрешить ситуацию с вещанием каналов RT DE и Deutsche Welle в Германии и России.

«Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить», — пояснил он журналистам.

Ранее Путин рассказал, что переговоры с Шольцем в Москве состоялись в деловой атмосфере. По его словам, он увидел настрой канцлера Германии на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Берлина с Москвой.

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