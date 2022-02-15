Россиян предупредили о подорожании продуктов на 15% в 2022 году

Москва, 15 февраля. Продукты в 2022 году могут подорожать более чем на 15%. Россиян об этом предупредил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, сообщает «Радио 1».

Шелищ отметил, что продукты будут дорожать постепенно в течение года.

«Среднедневной прирост цен за 35 дней – 0,042%. Если умножить на 365, получится 15,3% годовых, если так пойдет дело, а скорее всего, так и пойдет», — сказал председатель Союза потребителей России.

Больше всего подорожают те продукты, которые уже нельзя заменить чем-то более дешевым. Это повлияет на уровень благосостояния большого количества граждан страны.

«Это касается пищи самых бедных людей, это крупы, сахар, масло, картофель, макароны, овощи самые простые», — подчеркнул Петр Шелищ.

Цена на капусту в январе выросла уже на 17%. В 2021 году она подорожала в два раза.

Российским перевозчикам посоветовали воздержаться от повышения цен на транспортировку продуктов. В 2021 году они выросли на 30%.