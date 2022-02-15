Размещение американских систем ПРО THAAD на Украине станет угрозой для США

Москва, 15 февраля. Соединенные Штаты сильно пожалеют, если решатся на размещение комплексов противоракетной обороны THAAD на территории Украины, считают военные эксперты.

Размещенные у российских границ системы THAAD действительно могут представлять опасность для РФ, однако в случае реального вооруженного конфликта между Москвой и Киевом под угрозой могут оказаться уже военные секреты Соединенных Штатов. Все дело в том, что в руки военнослужащих ВС РФ могут попасть компоненты американского комплекса ПРО. По мнению специалистов, при помощи таких «полезных трофеев» Москва сможет научить свои системы РЭБ, а также ЗРК С-400 и С-500 эффективно противостоять американским THAAD, что грозит Вашингтону серьезными проблемами.

Примечательно, что российское руководство не единожды отмечало, что Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины или других государств. В Кремле все заявления западных СМИ о якобы готовящемся вторжении ВС РФ на украинские территории решительно отвергают и называют вбросами, предназначенными для оправдания развертывания сил НАТО вблизи российских границ.

Ранее стало известно о планах Великобритании передать Украине высокоточные ракеты. Кроме того, в Канаде также заявили о намерении поставить Киеву летальное вооружение.