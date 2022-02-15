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Размещение американских систем ПРО THAAD на Украине станет угрозой для США

Армия
Размещение американских систем ПРО THAAD на Украине станет угрозой для США
Global Look Press  /  US Army/via Globallookpress.com

Москва, 15 февраля. Соединенные Штаты сильно пожалеют, если решатся на размещение комплексов противоракетной обороны THAAD на территории Украины, считают военные эксперты.

Размещенные у российских границ системы THAAD действительно могут представлять опасность для РФ, однако в случае реального вооруженного конфликта между Москвой и Киевом под угрозой могут оказаться уже военные секреты Соединенных Штатов. Все дело в том, что в руки военнослужащих ВС РФ могут попасть компоненты американского комплекса ПРО. По мнению специалистов, при помощи таких «полезных трофеев» Москва сможет научить свои системы РЭБ, а также ЗРК С-400 и С-500 эффективно противостоять американским THAAD, что грозит Вашингтону серьезными проблемами.

Примечательно, что российское руководство не единожды отмечало, что Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины или других государств. В Кремле все заявления западных СМИ о якобы готовящемся вторжении ВС РФ на украинские территории решительно отвергают и называют вбросами, предназначенными для оправдания развертывания сил НАТО вблизи российских границ.

Ранее стало известно о планах Великобритании передать Украине высокоточные ракеты. Кроме того, в Канаде также заявили о намерении поставить Киеву летальное вооружение.

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