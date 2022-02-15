Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 20:10
20:08
Экономика
Россияне стали покупать через интернет больше техники и меньше еды
20:07
Армия
MW: новый самолет А-100 «Премьер» позволит ВКС РФ достичь превосходства в воздухе
20:05
Происшествия
В Липецке завершились поиски пропавших после тренировки мальчиков 10 и 11 лет
20:05
Армия
Ракетные пуски комплекса «Точка-У» в ходе учений в Белоруссии показали на видео
20:04
Происшествия
Велосипедист сбил тиктокера Даню Милохина в Москве
20:04
Политика
Канцлер ФРГ Шольц назвал доверительной встречу с Путиным в Москве
20:02
Олимпийские игры 2022
Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе
20:01
Экономика
«Газпром нефть» и японская Mitsui планируют совместно развивать низкоуглеродные проекты
19:59
Весь мир
Россия и Тунис обсудили перспективы развития сферы туризма
19:59
Политика
Мы сначала предлагаем лучшее: Алексей Леонков об «ответе на ответ» Запада
Все новости

Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма
Политика
Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский, как известно, еврей. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за антисемитизм, максимальное наказание за это правонарушение теперь составит до восьми лет лишения свободы.

«Разного рода декларации о благих намерениях на Украине произносятся постоянно, но пока по Киеву маршируют фашисты, повсюду стоят статуи и висят портреты Степана Бандеры, говорить о том, что с нацизмом в этой стране скоро будет покончено, все еще рановато», — подчеркнул Сурайкин.

По его мнению, «вектор фашизации Украины» сменится еще не скоро.

«Вектор фашизации»: почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма
Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

«Они там у себя могут какие угодно законы принимать, но пока не будут запрещены радикальные националистические группировки, все это просто игра на публику, — заметил политик. — Кроме того, украинцы должны отменить этот закон о запрете советской символики — от него так и веет фашизмом».

Председатель партии «Коммунисты России» отметил, что введение уголовного наказания за антисемитизм может быть связано еще и с тем, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем.

«Это известный факт, и не исключено, что украинский лидер пытался таким образом помочь самому себе», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Максим Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма
россия украина фашизм сурайкин
Комментировать