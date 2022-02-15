Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский, как известно, еврей. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за антисемитизм, максимальное наказание за это правонарушение теперь составит до восьми лет лишения свободы.

«Разного рода декларации о благих намерениях на Украине произносятся постоянно, но пока по Киеву маршируют фашисты, повсюду стоят статуи и висят портреты Степана Бандеры, говорить о том, что с нацизмом в этой стране скоро будет покончено, все еще рановато», — подчеркнул Сурайкин.

По его мнению, «вектор фашизации Украины» сменится еще не скоро.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

«Они там у себя могут какие угодно законы принимать, но пока не будут запрещены радикальные националистические группировки, все это просто игра на публику, — заметил политик. — Кроме того, украинцы должны отменить этот закон о запрете советской символики — от него так и веет фашизмом».

Председатель партии «Коммунисты России» отметил, что введение уголовного наказания за антисемитизм может быть связано еще и с тем, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем.

«Это известный факт, и не исключено, что украинский лидер пытался таким образом помочь самому себе», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Максим Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина.