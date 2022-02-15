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Туротрасль России ожидает возвращения объемов продаж в 2022 году
Общество
Туротрасль России ожидает возвращения объемов продаж в 2022 году
Федеральное агентство новостей  / 

Самара, 15 февраля. 2022 год должен стать успешным для туризма, который вернется к доковидному уровню. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Сейчас восстановлено авиасообщение в полном объеме с восемью странами, в том числе с ОАЭ, Кипром, Турцией и Египтом. Ожидается рост потока и в другие страны. Отмечается ранее бронирование туров, сопоставимое с показателями 2019 года, сообщает сетевое издание «СОВА» со ссылкой на информацию газеты «Известия».

Горин полагает, что в 2022 году выездной туризм восстановится на 80%, туры в Турцию выйдут на прежний, допандемийный уровень, а прогнозы, касающиеся внутреннего туризма, еще более благоприятны. Многие россияне отправятся в отпуск, поскольку пропустили его в предыдущие годы, поток выйдет на уровень 2019 года и превысит его на 10–15%.

Ранее ФАН приводил данные о количестве поездок россиян за границу в 2021 году. По сравнению с предыдущим 2020 годом оно выросло в 6,5 раза.

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