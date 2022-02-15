Подросткам Оренбургской области разрешили посещать кино

Оренбург, 15 февраля. Власти Оренбургской области смягчили ограничительные антикоронавирусные меры в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учел данные регионального минздрава о том, что заболеваемость COVID-19 среди детей пошла на спад. В связи с этим Паслер внес 15 февраля изменения в указ о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщает Orenday.

Так, теперь несовершеннолетним снова можно посещать кинотеатры, детские игровые комнаты в помещениях, концертные организации, бассейны, цирк, зоопарк, студии, физкультурно-оздоровительные организации и иные объекты.

Для посещения торгово-развлекательных центров и моллов детям до 16 лет не требуется сопровождение взрослых. При этом прошлые ограничения для пожилых людей продолжают действовать.

Ранее ФАН сообщал об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. В связи с взрывным увеличением числа инфицированных COVID-19 петербуржцев в январе-феврале вице-губернатор Олег Эргашев допустил ужесточение профилактических мер для борьбы с пандемией.