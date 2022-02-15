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Путин отреагировал на обращение Госдумы по вопросу признания ЛДНР

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 18:25
Политика
Путин отреагировал на обращение Госдумы по вопросу признания ЛДНР
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 февраля. Российский президент Владимир Путин высказался об обращении депутатов Госдумы по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик.

Глава страны заметил, что политики очень тонко чувствуют избирателей, которые сейчас сочувствуют ситуации жителей Донбасса.

"Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — уточнил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Госдума большинством голосов поддержала обращение Путину о признании Донбасса, за проект проголосовал 351 депутат.

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