Москва, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление сделал новый канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, украинский лидер также твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все изменения конституции. Об этом Шольц рассказал на пресс-марафоне после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что встреча Путина и Шольца продолжалась более трех часов.

Ранее глава российского государства заявил, что со стороны Киева не происходит никаких подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2». По его словам, Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с Донбассом.