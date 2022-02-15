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Шольц: Зеленский пообещал обсуждать в рамках контактной группы все законы о статусе ЛДНР

Политика
Шольц: Зеленский пообещал обсуждать в рамках контактной группы все законы о статусе ЛДНР
Global Look Press  /  Andreas Gora/Keystone Press Agency

Москва, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление сделал новый канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, украинский лидер также твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все изменения конституции. Об этом Шольц рассказал на пресс-марафоне после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что встреча Путина и Шольца продолжалась более трех часов.

Ранее глава российского государства заявил, что со стороны Киева не происходит никаких подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2». По его словам, Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с Донбассом.

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