Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 18:41
18:40
Происшествия
Военнослужащего оштрафовали на 1,3 млн рублей за дачу взятки сотрудникам ФСБ на Урале
18:40
Армия
Шойгу проинспектировал объекты инфраструктуры российской авиабазы Хмеймим в Сирии
18:38
Армия
Шойгу поручил продолжить развитие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Тартусе
18:37
Общество
Песков пропустил открытие Олимпиады в Пекине из-за заражения «Омикроном»
18:37
Общество
Госдума одобрила проект о бесплатном пребывании в больнице детей-инвалидов с родителями
18:37
Общество
Судье в отставке, уличенному в Самаре в пьяной езде, не удалось уйти от наказания
18:37
Весь мир
Клинцевич: избранный премьер-министром Ливии Фатхи Башага сможет наладить ситуацию в стране
18:37
Происшествия
Психбольную женщину задержали в Махачкале за попытку украсть ребенка
18:35
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего по прохожим с балкона мужчину
18:31
Олимпийские игры 2022
Комментатор Черданцев сравнил популярность футбола и фигурного катания
Все новости

Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 17:47
Политика
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, которая сложилась в Донецкой и Луганской народных республиках, является геноцидом.

Глава страны также добавил, что Россия сейчас должна сделать все для решения проблем Донбасса. Прежде всего дня этого следует исходить из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений.

«Происходящее сейчас в Донбассе — геноцид», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Ранее российский лидер сообщил, что со стороны Киева не происходит никаких подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
путин донбасс геноцид
Комментировать