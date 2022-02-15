Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, которая сложилась в Донецкой и Луганской народных республиках, является геноцидом.

Глава страны также добавил, что Россия сейчас должна сделать все для решения проблем Донбасса. Прежде всего дня этого следует исходить из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений.

«Происходящее сейчас в Донбассе — геноцид», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Ранее российский лидер сообщил, что со стороны Киева не происходит никаких подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2».