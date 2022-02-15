Российским пенсионерам старше 70 лет могут выплатить по 13 тысяч рублей

Москва, 15 февраля. Депутаты Госдумы предложили внести изменения в законодательство, позволяющие пенсионерам, достигшим 70 лет, получить новую денежную выплату в размере 13 200 рублей, сообщает «ФедералПресс».

Реализация этой инициативы потребует выделения из российского бюджета 54 млн рублей. Размер выплаты 70-летним пожилым гражданам и старше будет фиксированным.

Представители «Справедливой России», выступившие с этой инициативой, уверены, что в бюджете РФ не сложно найти необходимые средства, поэтому проблем с выплатой быть не должно.

Госдума также рассматривает законопроект об индексации пенсий бывших военнослужащих на 8,6% и определения им размера денежного довольствия при выходе на пенсию в размере 77,41%.

Многие россияне мечтают после выхода на пенсию переехать жить ближе к морю в Сочи, Ялту или Краснодарский край. Пожилые россияне, получающие пенсии меньше прожиточного минимума, могут рассчитывать на государственную доплату. Это позволит им жить достойно.