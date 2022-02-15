Читатели Daily Mail обвинили США в обмане после несостоявшегося «вторжения РФ на Украину»

Лондон, 15 февраля. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли нелепые попытки стран Запада убедить весь мир в якобы запланированном «вторжении» России на Украину.

В Минобороны РФ накануне заявили, что часть российских войск вернется в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022». Обозреватель британского издания Крис Плезанс отметил, что Москва выводит свои подразделения с территории республики несмотря на доклады США о «неминуемом наступлении». После несостоявшегося «вторжения» британцы раскритиковал американцев за вбросы.

Некоторые пользователи обвинили Белый дом в наглом обмане. В комментариях к статье Daily Mail они написали, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическом альянсу выставили жителей Британии «полными идиотами». Один из читателей с иронией предположил, что РФ могла испугаться «доблестных» британских военных, поэтому решила вывести войска из Белоруссии.

«Возможно, русские все это время говорили правду, а американцы просто врали?» — задумался один из пользователей. «Они показали, что президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон — шуты», — посетовал британец.

Ранее сообщалось, что заявление Байдена о точной дате «вторжения» России рассмешило жителей США. Пользователи напомнили, что Вашингтон уже на протяжении нескольких месяцев тиражирует фейки.