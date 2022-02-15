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Путин напомнил о развязанной странами НАТО войне в Европе против Белграда

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 17:32
Армия
Путин напомнил о развязанной странами НАТО войне в Европе против Белграда
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Страны НАТО уже развязывали один раз войну в Европе, направленную против Белграда, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он напомнил после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Таким образом российский лидер прокомментировал угрозу войны в Европе.

Ранее сообщалось, что Путин назвал западную политику сдерживания России угрозой безопасности страны. По его словам, Москва не имеет права закрывать глаза на то, как вольно США и их союзники по НАТО трактуют принципы неделимости безопасности.

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путин нато война европа
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