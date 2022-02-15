Леонков предупредил о масштабной провокации США на Запорожской АЭС

Киев, 15 февраля. Провокация по разжиганию большого конфликта на Украине может произойти отнюдь не в зоне боевых действий в Донбассе.

Несмотря на то, что Украина при поддержке своих американских «партнеров» нагнетает обстановку именно на линии разграничения, роковая провокация может произойти в глубоком тылу украинской армии. Американцы могут ударить по объекту, на который мировая и даже украинская общественность не обращает особого внимания, вроде Запорожской атомной электростанции, которую несколько дней назад в нарушение многих правил запустили на полную мощность.

Об угрозе диверсии с фатальными для всего континента последствиями подписчикам You-Tube-канала «Соловьев LIVE» сообщил военный эксперт Алексей Леонков, подчеркнув, что именно ЗАЭС сейчас больше всего подходит для нанесения сокрушительного удара.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«На Украине наблюдается странный спектакль с ожиданием вторжения, но при этом нужно понимать, что в любой момент украинцы или американцы могут устроить масштабную провокацию. Под ударом могут оказаться жизненно важные объекты. Я сейчас имею в виду Запорожскую АЭС, у которой сейчас впервые за всю историю работают одновременно все шесть энергоблоков. Тем временем еще в январе там была некая аварийная остановка, связанная с неполадками в турбине. К чему это приведет? Нужно понимать, что ЗАЭС дает 50% атомной генерации на территории Украины. А еще это единственная атомная станция, по которой вся техническая документация была тщательно изучена американскими специалистами. Так что если США решаться на провокацию, то ударят скорее всего здесь. И проблема даже не в угрозе энергетического коллапса, а в риске повторения Чернобыльской катастрофы. Такие игры могут быть очень опасны», — предупредил о возможной цели американской провокации Ленков.

Эксперт добавил, что США уже в какой-то мере приступили к реализации плана воображаемого наступления РФ, только без участия России. Он напомнил, что на всех «схемах вторжения», которые выдавали многие западные СМИ, Львов обозначался центром некой свободной зоны, не захваченной территории. И вот уже американцы перевозят туда своих дипломатов со всей документацией. По мнению эксперта, США так и не смогли спровоцировать Россию на военное вмешательство и самостоятельно приступили к переделу Украины.

Ранее американский аналитик Марк Эпископос раскрыл план США по расчленению Украины.