Канцлер ФРГ Шольц призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины

Москва, 15 февраля. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Сценарий вооруженного конфликта он назвал неприемлемым. В то же время политик, прибывший в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заверил, что дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал обеспокоенность напряженностью в Донбассе. По его словам, Вооруженные силы Украины могут развернуть полномасштабное наступление в любой момент.