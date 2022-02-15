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Канцлер ФРГ Шольц призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины

Армия
Канцлер ФРГ Шольц призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Москва, 15 февраля. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Сценарий вооруженного конфликта он назвал неприемлемым. В то же время политик, прибывший в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заверил, что дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал обеспокоенность напряженностью в Донбассе. По его словам, Вооруженные силы Украины могут развернуть полномасштабное наступление в любой момент.

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украина германия шольц
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