Спасатели помогли жительнице Татарстана снять кольцо с опухшего пальца

Казань, 15 февраля. Сотрудники МЧС помогли женщине снять кольцо с опухшего пальца с помощью простого лайфхака. Инцидент произошел в Татарстане.

Жительница села Шемордан в Сабинском районе Татарстана не смогла самостоятельно снять кольцо, так как у нее сильно опух палец. В результате женщине пришлось вызывать спасателей. На место экстренно прибыли сотрудники регионального МЧС. Чтобы помочь 36-летней жительнице, они применили простой лайфхак.

Спасатели использовали катушку с нитками. Кусочек нити протянули под кольцом и намотали ее на палец. После этого специалисты потянули за продетый конец. Так, нитка размоталась, а кольцо с пальца удалось снять, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сотрудники МЧС по Крыму ранее спасли двух подростков, которые заблудились ночью в горах. Поиски несовершеннолетних осложнялись из-за тумана и темноты.