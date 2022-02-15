Президент России отметил готовность Москвы поставлять газ через Украину после 2024 года

Москва, 15 февраля. Российская Федерация готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину после 2024 года при наличии спроса со стороны европейских партнеров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Совещание по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины и предложенным Москвой гарантиям безопасности проводились в Кремле.

«Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном состоянии», — заявил российский лидер.

Объем заявок на прокачку российского сырья через газотранспортную систему (ГТС) Украины демонстрирует рост. Об этом гласят сведения «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.