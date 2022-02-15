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Путин заявил об отсутствии подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2» со стороны Киева

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 18:11
Политика
Путин заявил об отсутствии подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2» со стороны Киева
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что со стороны Киева не происходит никаких подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2».

Лидер России уточнил, что имеет в виду, в том числе, и закрепление «Формулы Штайнмайера». Президент добавил, что Киев попросту игнорирует возможности по мирному восстановлению целостности страны, избегая прямых переговоров с Донбассом.

«Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений, а также договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах в "нормандском формате", в том числе в Берлине и в Париже», — заметил президент.

Путин сделал заявления после завершения переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее по этой теме высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Украина расценит признание ЛДНР Россией как выход из Минских соглашений.

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