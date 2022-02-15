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Археологи из DSI обнаружили древние крепостные стены турецкого города Пергам

Наука
Археологи из DSI обнаружили древние крепостные стены турецкого города Пергам
pixabay.com

Стамбул, 15 февраля. Древние крепостные стены возрастом в 2,5 тыс. лет были найдены в древнем городе Пергаме на северо-западной окраине современного Бергама в Турции.

Находку совершили археологи из Главного управления государственных гидротехнических сооружений (DSI). Фрагменты стен они нашли в ручье Селинос, окружающем древний город Бергама.

Согласно результатам проведенной экспертизы, крепостные стены около пяти метров в высоту были построены в V веке до нашей эры. Они предназначались для защиты города от вражеских нападений, пишет Planet Today.

«Стены, которых мы достигли, демонстрируют социальную и экономическую мощь. Чем крепче вы сделаете стены, тем крепче будет город», — отметили исследователи.

Следы тяжелой респираторной инфекции в костях динозавра ранее выявили ученые из университета штата Огайо. Специалисты предположили, что вирус убил ящера.

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