Политолог Белашко объяснил атаки Запада в СМИ против Украины анекдотом про пьяного в луже

Санкт-Петербург, 15 февраля. Президента США Джо Байдена будут номинировать на Нобелевскую премию мира на фоне ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, не исключил политолог Сергей Белашко.

Соответствующим заявлением директор Агентства социальных коммуникаций поделился на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Он прокомментировал вопрос о том, зачем западные СМИ атакуют Украину и какой в этом смысл. Таким образом политолог сравнил атаки СМИ Запада с анекдотом про пьяного в луже.

«Ну смысл, знаете, анекдот такой про пьяного в луже, который кричит, хлопает руками по воде и спрашивают у него прохожие: "Что ты делаешь?". — "Крокодилов гоняю". — "Так их тут нет". — "Ну значит всех разгонял". То есть это логика, которая по сути дела беспроигрышна», — подчеркнул Белашко.

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По его словам, цивилизованный мир под руководством американской стороны борется с «агрессией» РФ. Политолог считает, что когда в какой-то момент окажется, что она не наступила, то будет объявлена победа.

«Что вот, (главу России Владимира. — Прим. ФАН.) Путина весь цивилизованный мир запугал и что мир сумел предотвратить его "агрессию", и я не исключаю, что Джо Байдена будут номинировать на Нобелевскую премию мира», — заключил эксперт.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что информация о якобы готовящемся «наступлении» российской армии на Украину не имеет под собой оснований. По его словам, в сентябре прошедшего года Россия провела масштабные учения «Запад-2021». Тогда в США не сказали ни слова о возможном конфликте.