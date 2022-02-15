Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 18:40
18:38
Армия
Шойгу поручил продолжить развитие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Тартусе
18:37
Общество
Песков пропустил открытие Олимпиады в Пекине из-за заражения «Омикроном»
18:37
Общество
Госдума одобрила проект о бесплатном пребывании в больнице детей-инвалидов с родителями
18:37
Общество
Судье в отставке, уличенному в Самаре в пьяной езде, не удалось уйти от наказания
18:37
Весь мир
Клинцевич: избранный премьер-министром Ливии Фатхи Башага сможет наладить ситуацию в стране
18:37
Происшествия
Психбольную женщину задержали в Махачкале за попытку украсть ребенка
18:35
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего по прохожим с балкона мужчину
18:31
Олимпийские игры 2022
Комментатор Черданцев сравнил популярность футбола и фигурного катания
18:30
Экономика
Германия нашла способ обезопасить себя от пустых хранилищ газа следующей зимой
18:29
Происшествия
ФАН публикует видео тушения пожара в здании налоговой на Каширском шоссе в Москве
Все новости

Политолог Белашко объяснил атаки Запада в СМИ против Украины анекдотом про пьяного в луже

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 17:24
Политика
Политолог Белашко объяснил атаки Запада в СМИ против Украины анекдотом про пьяного в луже
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Санкт-Петербург, 15 февраля. Президента США Джо Байдена будут номинировать на Нобелевскую премию мира на фоне ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, не исключил политолог Сергей Белашко.

Соответствующим заявлением директор Агентства социальных коммуникаций поделился на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Он прокомментировал вопрос о том, зачем западные СМИ атакуют Украину и какой в этом смысл. Таким образом политолог сравнил атаки СМИ Запада с анекдотом про пьяного в луже.

«Ну смысл, знаете, анекдот такой про пьяного в луже, который кричит, хлопает руками по воде и спрашивают у него прохожие: "Что ты делаешь?". — "Крокодилов гоняю". — "Так их тут нет". — "Ну значит всех разгонял". То есть это логика, которая по сути дела беспроигрышна», — подчеркнул Белашко.

Политолог Белашко объяснил атаки Запада в СМИ против Украины анекдотом про пьяного в луже
pixabay.com /

По его словам, цивилизованный мир под руководством американской стороны борется с «агрессией» РФ. Политолог считает, что когда в какой-то момент окажется, что она не наступила, то будет объявлена победа.

«Что вот, (главу России Владимира. — Прим. ФАН.) Путина весь цивилизованный мир запугал и что мир сумел предотвратить его "агрессию", и я не исключаю, что Джо Байдена будут номинировать на Нобелевскую премию мира», — заключил эксперт.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что информация о якобы готовящемся «наступлении» российской армии на Украину не имеет под собой оснований. По его словам, в сентябре прошедшего года Россия провела масштабные учения «Запад-2021». Тогда в США не сказали ни слова о возможном конфликте.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Белашко объяснил атаки Запада в СМИ против Украины анекдотом про пьяного в луже
украина запад белашко
Комментировать