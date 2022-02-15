Sohu: пилоты ВВС США жалуются на российских летчиков из-за зависти

Пекин, 15 февраля. Жалобы американских военных летчиков на маневры их коллег из ВКС РФ связаны с завистью пилотов ВВС США, считают китайские аналитики.

Разведывательные самолеты НАТО являются частыми гостями вблизи российских границ, где их всегда встречают пилоты ВКС РФ, напомнили авторы издания из Китая Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, летчики из России подлетают предельно близко к западным крылатым машинам, выполняя при этом фигуры высшего пилотажа, на что зачастую жалуются американские пилоты.

«Российские летчики — благодаря своим навыкам пилотирования — могут пролетать над американскими военными кораблями буквально на высоте мачты», — пишут аналитики.

Эксперты отметили, что военнослужащие ВВС Соединенных Штатов реагируют аналогичным образом на появление российской воздушной техники вблизи своих границ, однако уровень их профессионализма не настолько высок. Обозреватели Sohu признали превосходство российских пилотов над американскими. По их мнению, в ВВС США попросту завидуют мастерству летчиков ВКС РФ, с чем и связаны различные жалобы Пентагона.

Ранее китайские эксперты заявили, что российский Су-30 является лучшим истребителем на мировом рынке. Кроме того, пилоты Су-35С ВКС РФ продемонстрировали свои навыки на учениях «Союзная решимость — 2022», передает телеканал «360».