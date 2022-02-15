Путин исключил политическую окраску «Северного потока — 2»

Москва, 15 февраля. Трубопровод «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, в нем нет политической окраски. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Переговоры Путина и Шольца по теме урегулирования кризиса вокруг Украины и предложенным Москвой гарантиям безопасности

проводились в Кремле.

Магистраль «СП-2» проложена от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа на европейский рынок. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Проект «Северный поток — 2» важен для разрешения ситуации с поставками голубого топлива на рынок ЕС. Об этом заявила глава французской энергокомпании Engie Катрин Макгрегор.