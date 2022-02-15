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Путин назвал западную политику сдерживания России угрозой безопасности страны

Армия
Путин назвал западную политику сдерживания России угрозой безопасности страны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 февраля. Политика сдерживания, которую Запад применяет в отношении России, является прямой угрозой национальной безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва не имеет права закрывать глаза на то, как вольно США и их союзники по НАТО трактуют принципы неделимости безопасности.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался о переспективах жиалога с Россией. Он приветствовал стремление Москвы к дипломатическому урегулированию споров.

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