Путин назвал западную политику сдерживания России угрозой безопасности страны

Москва, 15 февраля. Политика сдерживания, которую Запад применяет в отношении России, является прямой угрозой национальной безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва не имеет права закрывать глаза на то, как вольно США и их союзники по НАТО трактуют принципы неделимости безопасности.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался о переспективах жиалога с Россией. Он приветствовал стремление Москвы к дипломатическому урегулированию споров.