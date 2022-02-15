Путин: переговоры с канцлером ФРГ Шольцем в Москве прошли в деловой атмосфере

Москва, 15 февраля. Переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем в Москве состоялись в деловой атмосфере, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Помимо этого, глава государства отметил, что увидел настрой канцлера Германии на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Берлина с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Шольц будет находиться на дистанции во время встречи с президентом РФ, поскольку не сделал ПЦР-тест. Он заявил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина на фоне большой дистанции между собеседниками.