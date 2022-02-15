«Зона высказываний». Как на России отразятся позорные фразы Лиз Трасс?

Публицист Игорь Кимаковский высказал свое мнение по поводу прошедшей встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс. По мнению ведущего программы «Зона», переговоры запомнились в первую очередь комичными высказываниями западного политика.

Заявление Трасс о суверенитете Воронежской и Ростовской областей и вовсе стало мемом. Но ведущий обратил внимание, что россиянам должно быть не до смеха.

Кимаковский считает, что высказывания Запада — показатель полной деградации зарубежных политиков. Он утверждает, что такие «коллеги» могут оказаться опаснее оружия.

В завершении передачи публицист заявил, что наша культура слабеет из-за тяги к европеизации. По его мнению, нужно брать пример с соседнего Китая и возрождать страну.

Подробный разбор высказываний Лиз Трасс вы увидите в новом выпуске передачи «Зона».