Политолог Белашко: Потери Украины от нагнетания военной истерии составили более $14 млрд 

Директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко называет нагнетание военной истерии вокруг Украины большой мистификацией, целью которой является присуждение президенту США Джозефу Байдену Нобелевской премии мира.

Происходящее на Украине политолог описывает анекдотом про пьяного, который сидит в луже и хлопает руками по воде.

«Когда его спросили, что он делает, пьяница ответил, что таким образом он гоняет крокодилов. На резонное замечание прохожих, что в луже нет крокодилов, пьяница отвечает: «Ну, значит, я всех разгонял». Эта логика, по сути дела, беспроигрышна. Цивилизованный мир под руководством США борется с российской агрессией, а когда оказывается, что агрессия не наступает, объявляется победа. Я не исключаю, что в результате этой победы Джо Байдена будут номинировать на Нобелевскую премию мира», — заявил Сергей Белашко.

В происходящей мистификации народ Украины, по словам политолога, выступает в качестве массовки для формирования соответствующей картинки. И очень сожалеет, что значительная часть украинцев соглашается в этом участвовать.

«Мне это напоминает какие-то античные мистерии, когда, пытаясь воспрепятствовать какому-то нежелательному событию, устраивали песни и пляски. Возрождая первобытные традиции отпугивания злых духов, коллективным исполнением гимна и развешиванием флага Владимир Зеленский надеется отпугнуть каких-то злых духов, которые точат на него зубы из кровавого Мордора. Такая логика диктуется некими инстинктами, и очень печально, что на очень большую часть украинского общества это действует», — сожалеет Сергей Белашко.

Федеральное агентство новостей /

«Это вооружение для войны с Россией практически не функционально. Никто не думает на самом деле, что будут ехать какие-то там танковые колонны, и партизаны будут стрелять по ним из лесопосадок «дживилинами», или будут летать вертолеты сотнями, и в них будут стрелять «стингерами». Прилетит десяток гиперзвуковых ракет, которые разрушат мосты через Днепр, и на этом война, собственно, и закончится. Если война вообще будет, в чем я очень сильно сомневаюсь», — отметил Сергей Белашко.

По словам политолога, никто из серьезных людей на Украине не думает, что им угрожает военная агрессия со стороны РФ. То вооружение, которое западные партнеры поставляют на Украину, эксперт считает ничего не значащим в контексте современных методов ведения военных действий.

По его словам, на Украине понимают, что Россия заинтересована в развитии всесторонних отношений со своим соседом, но западные кураторы новой украинской власти пытаются всячески этому препятствовать.

«У России для войны с Украиной нет никакого резона. России выгодно, чтобы Украина покупала ее товары и услуги, и она это благополучно делает во все большем объеме. Если мы посмотрим на товарооборот между двумя странами, то Россия ежегодно возвращает себе те позиции, которые были утрачены в 2014–2015 годах, и по товарообороту Россия выходит на второе место, обогнав Польшу», — рассказал Сергей Белашко.

Украина уже заплатила большую цену за участие в информационной кампании своих западных партнеров, отметил политолог.

«Экономический ущерб оценил президент Владимир Зеленский. По его словам, 12,5 млрд долларов выведено из украинской экономики. 1,5 млрд долларов резервов потратил Нацбанк для стабилизации валюты. Ну, а сколько потерял бизнес в виде несостоявшихся контрактов, сорванных инвестпроектов — этого вам никто не скажет», — отметил Сергей Белашко.

Комментируя заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о том, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить эскалацию, политолог назвал это пробным камнем, направленным на выяснение возможных реакций как России, так и Запада.