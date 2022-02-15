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«Будем надеяться»: Сурайкин о возможном признании Германией российского статуса Крыма
Политика
«Будем надеяться»: Сурайкин о возможном признании Германией российского статуса Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Александр Малькевич

Встреча лидеров России и Германии 15 февраля может стать серьезной вехой в укреплении отношений Москвы и Берлина. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Бернд Бауман заявил, что Крым фактически является территорией России.

«Услышим ли мы подобное заявление от канцлера ФРГ Олафа Шольца? — задался вопросом Сурайкин. — Ну, учитывая, что сегодня, 15 февраля, он встречается с Владимиром Путиным, будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время».

По словам политика, немецкие социалистические партии и «сам господин Шольц» хорошо относятся к России и настроены на плотное сотрудничество и взаимодействие.

«Будем надеяться»: Сурайкин о возможном признании Германией российского статуса Крыма
Федеральное агентство новостей /

«Так что услышать от канцлера Германии подобное заявление было бы логично — оно стало бы крупным кирпичом в фундаменте построения прочных отношений между Берлином и Москвой», — убежден собеседник ФАН.

Ранее Максим Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина.

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