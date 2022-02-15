Президент Киргизии Жапаров лично сел за руль первого отечественного автобуса

Бишкек, 15 февраля. Киргизский лидер Садыр Жапаров изучил работу первого автобуса, собранного в республике. Он лично сел в кабину за руль, чтобы протестировать транспортное средство.

Президент страны ознакомился с деятельностью предприятия ОсОО «Белес. kg», которое занимается производством автобусов, во время рабочей поездки в Чуйскую область. Транспортное средство собрано с нуля именно в республике, поэтому считается отечественным.

Жапаров проверил работу средства, сев за руль. Он указал на необходимость создания надежных автобусов, которые будут соответствовать всем требованиям качества и безопасности. Воплощение в жизнь подобных проектов поможет в улучшении социальной и экологической сфер, пояснил глава государства.

Ранее Национальная служба новостей сообщила о массовом отключении электричества в Киргизии. Блэкаут в республике стал причиной частичной приостановки работы столичного аэропорта.