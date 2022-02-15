Власти Казахстана планируют в десять раз поднять налог на майнинг криптовалюты

Нур-Султан, 15 февраля. Министерство национальной экономики Казахстана предложило повысить налог на майнинг в десять раз — до 10 тенге за кВт/ч. Об этом сообщил глава ведомства Алибек Куантыров.

По его словам, легальные майнинговые фирмы потребляют примерно 640 МВт электрической мощности. Майнеры получают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих или нерегулируемых энергоснабжающих предприятий.

«В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», — отметил министр.

Налог на майнинг ввели в Казахстане с 1 января 2022 года. Он предполагает дополнительную оплату в размере 1 тенге (0,0023 доллара) за кВт/ч электроэнергии, потребляемой при майнинге.

В то же время в России нелегальных майнеров могут отключить от электричества, а интернет-провайдеров обязать предоставлять сведения о расположении IP-адресов майнеров.