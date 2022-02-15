Школьники узнают о новых тенденциях на стыке музыки и IT в «Уроке цифры» от Яндекса

Москва, 15 февраля. Компания «Яндекс» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проведет занятие на тему «Цифровое искусство: музыка и IT».

Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина рассказала, что искусственный интеллект в сервисе «Яндекс.Музыки» позволяет подбирать треки под определенную ситуацию или под его настроение. Она отметила, что российские школьники в новом уроке узнают о новых тенденциях на стыке музыки и IT.

«В новом «Уроке цифры» мы расскажем, что происходит сейчас на стыке музыки и IT: какие технологии нужны для распознавания и оцифровки, какую музыку может создавать искусственный интеллект вместе с человеком. Мы надеемся, что материалы урока позволят узнать больше об устройстве привычных вещей. Возможно, кто-то увидит интересную для себя нишу, в которой захочет развиваться», — рассказала Бунина.

Учащиеся от 1 до 11 классов смогут выбрать задания в зависимости от трудности. Участники урока узнают основные характеристики звука, а также особенности работы алгоритмов рекомендаций музыки. Новые технологии также помогут школьникам написать свои композиции.

Корпорация «Яндекс» отказалась от установки счетчиков исследовательской компании Mediascope, которую выбрали для измерения российской аудитории в интернете.