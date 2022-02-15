Принц Гарри скрывает свою ссору с Меган Маркл

После появления принца Гарри со своей кузиной — принцессой Евгенией на SoFi Stadium в Ингелфилде (Калифорния) в СМИ и среди королевских экспертов и поклонников королевской семьи возникло немало кривотолков по этому поводу, пишет 7days.

Никто даже и представить не мог, что Евгения возьмет и ради двоюродного брата и финала турнира Super Bowl по американскому футболу прилетит из-за океана.

Появление Евгении вызвало настоящую сенсацию. Эффект еще более усилился из-за появления рядом с ней принца Гарри. Многих смутило не то, что Гарри стал изгоем британской королевской семьи, но и тот факт, что он пришел на матч без супруги Меган Маркл, хотя, живя в Калифорнии, он в отличие от нее вообще не публичный человек.

Принц и его звездная супруга почти неразлучны. Но, как сообщил один из близких приятелей Гарри, он недавно поссорился с женой.

instagram.com / @princesseugenie

Несмотря на старания Гарри и Меган создать впечатления у всех о якобы идеальном браке слухи о проблемах в семье нарастают. В прошлом говорили, что калифорнийская жизнь оказалась не совсем такой, на которую рассчитывал Сассекский.

Внук королевы думал, что жизнь будет спокойной, но при этом полной общения с друзьями. Но ожидания внука королевы не оправдались.

Так же, как и в Великобритании, чете по-прежнему приходится прятаться от настырных папарацци. Все друзья остались на родине, а новые знакомые Меган Маркл ему не очень нравятся. Он признался приятелю, что затосковал по Англии.

Неудивительно, что один из самых близких Гарри людей — Евгения прилетела поддержать кузена в США. Именно ей когда-то Гарри рассказал о своем романе с Меган. Судя по довольному выражению лица принца Гарри, сестре все же удалось его утешить. Он уходил с матча в приподнятом настроении.