Вашингтон, 15 февраля. Эвакуацией своих киевских дипломатов во Львов Вашингтон ненароком выдал большой план по расчленению Украины, к которому в Белом доме в последнее время все больше склоняются.

Команда Байдена на полном серьезе рассчитывает на некий передел Украины, который устроил бы все стороны этого геополитического конфликта. Западная Украины по плану американских стратегов должна перейти под протекторат Евросоюза, оказаться в европейской зоне влияния. В то же время восточная, центральная и южная Украина должна в том или ином виде присоединиться к России. Главное, что этот план американцы мечтают реализовать руками РФ, поэтому истерия вокруг выдуманного вторжения в последние несколько дней и раздувается с новой силой.

Фатальные для современной Украины планы американских партнеров Киева в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым раскрыл политический аналитик из США Марк Эпископос, подчеркнув, что на решимость инициаторов вышеупомянутого разделения сильно повлиял скандал вокруг советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Как известно, последний оказался чуть ли не главным автором сложносочиненной аферы Демократической партии с обвинениями в адрес России и Дональда Трампа по поводу мифического вмешательства в президентские выборы. Как оказалось, пособники Хиллари Клинтон во главе с Салливаном не только выдумали всю эту историю, раздув масштабный скандал, но и сами установили плотную слежку за Трампом, заручившись поддержкой некоторых сотрудников спецслужб.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Этот скандал может нанести сокрушительный удар по Байдену и всей Демпартии в целом, поэтому Белому дому крайне необходимо потрясение в Восточной Европе для отвлечения внимания. При этом Вашингтон уже не готов к какому-либо конфликту с Россией и надеется устроить расчленение Украины в мирном русле, в крайнем случае в результате ограниченной военной операции, о которой не так давно говорил Байден.

«Нельзя исключать, что какое-то обострение может произойти. По плану США Ивано-Франковск, Львов, Луцк могут в итоге оказаться в западной сфере влияния. Киев и Центральная Украина становятся буферной зоной или переходят под протекторат России, впрочем, как и восток с югом. При всем при этом, Вашингтон хочет устроить это расчленение Украины руками России. США настырно подталкивают к агрессивным действиям Москву. В Белом доме отталкиваются от того, что, как сказал недавно Байден, маленькое вторжение могло бы решить целый ряд вопросов и было бы выгодно для всех. Хорошо, Мариуполь еще плюс к Донбассу и такой вариант устроил бы всех, сформировался бы новый баланс сил на европейском континенте. Главная проблема США в том, что Россия всего того не хочет», — расписал планы американского руководства аналитик.

Эпископос напомнил, что требования России по гарантиям безопасности почти не касались Украины. Там прозвучали вопросы куда более глобального порядка. США же пытаются произвести размен только за счет Украины, наивно надеясь, что Москву такой вариант устроит.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец предсказал самый радикальный ответ Москвы на провокацию подлодки США в российских терводах.